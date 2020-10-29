Военный обозреватель Алексей Арестович стал советником украинской делегации в ТКГ

Советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил, что для “общего блага” пошел на компромисс с нынешней властью.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

“Я так много критиковал именно коммуникацию, которую действующая власть проводит с обществом. Но мой пример показывает, что обе стороны могут ради общего блага пойти на компромисс. У меня были претензии и к предыдущей власти. И власть, как так понимаю, была не совсем довольна. Но видите ли, с нынешней властью, для общего блага нашли возможность сотрудничать”, – отметил Арестович.

Также он подтвердил, что предложение о его присоединении к работе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе сделал Леонид Кравчук.

“Мне предложил лично Леонид Макарович Кравчук. Я остаюсь гражданином Украины, а Украина находится в сложном положении. Ведет войну, оборону против вооруженной агрессии. Поэтому, на этот очень сложный участок мало было желающих, а я согласился, потому что одной из главных моих задач является защита национальных интересов Украины. В тех местах, где родина нуждается”, – отметил представитель украинской делегации в ТКГ.

Добавим, что Арестович объяснил, какие функции на него возлагаются.

“У меня есть план и стратегия. Более того, мне предоставили полномочия единого голоса украинской делегации для участия в ТКГ. И прошу вас при случае обращаться ко мне по всем вопросам. Главной целью является прежде всего сообщение народу Украины, затем – СМИ и международным партнерам о целях нашей делегация в ТКГ и средствах их достижения. Нужно, чтобы все три категории знали, что происходит”, – подытожил Арестович.

Ранее сообщалось, что советником украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по информационной политике с полномочиями “единого голоса” по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины назначен военный обозреватель Алексей Арестович.