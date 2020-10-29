Достаем зонтики: какой будет погода в Луганской области в ближайшие дни

Сегодня, 29 октября, в Луганской области переменная облачность. Без существенных осадков. Видимость хорошая. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-5 0 тепла, днем 11-16 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 0 тепла, днем 13-15 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 3-5 0 тепла, днем 14-16 0 тепла.

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Прогноз погоды по области на 30 октября – 2 ноября 2020

30.10 Облачно с прояснениями. Дождь. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 11-16 0 тепла.

31.10 Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.

01.11 Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.

02.11 Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 4-9 0 тепла, днем 10-15 0 тепла.