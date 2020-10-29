​Гармаш о тупике россиян в ТКГ по Донбассу: “Москва об****лась со своим ультиматумом”

Представители Москвы на переговорах в ТКГ по Донбассу для сохранения лица придумали новую “фишку” – “План действий по урегулированию конфликта…”. По словам Сергея Гармаша, Кремль представил свое новое условие после того, как “Москва обос…лась со своим ультиматумом по отмене постановления ВР о местных выборах”.

Об этом сообщает Диалог

“К реализации этого “плана” подвязали и обмен, и разминирование, и все другие вопросы, касающиеся непосредственно жизни людей. Мы, чтобы разблокировать переговоры, согласились на обсуждение в рамках ТКГ некоего нового документа, но, естественно, он должен быть подготовлен модератором от ОБСЕ на основании, в том числе, и нашего варианта “Плана действий””, – уточнил Гармаш.

4 ноября украинская сторона должна будет представить свой план по Донбассу. Теперь россиянам придется обсуждать план и разблокировать на время обсуждения работу других подгрупп, заблокированных ими же, либо отказаться от своей идеи обсуждения в ТКГ “Плана действий”. Второй вариант загонит переговорный процесс в еще больший тупик. Более того, повода в виде нарушающего Минские соглашения постановления Рады, у Москвы не будет. Но придется помнить о Законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, срок действия которого истекает в декабре. Если Москва продолжит вставлять палки в переговоры по Донбассу парламент может не продлить его.

Одной из позитивных новостей прошедших переговоров стало намерение запустить в работу 10 ноября КПВВ в Золотом и Счастье (Луганская область).

“Если позволит эпидемиологическая ситуация, то оба будут работать в режиме пропуска не только пешеходов, но и частного автотранспорта (но не сразу)”, – уточнил Гармаш.