Кравчук лишил россиянку Никонорову дара речи вопросом о пыточном лагере “Изоляция” в Донецке

Представительница оккупационной администрации ОРДО Наталья Никонорова отказалась отвечать на вопрос экс-президента Украины Леонида Кравчука о пыточном лагере “ДНР” – “Изоляции”.

Об этом сообщает Диалог

По данным журналиста Сергея Гармаша, тогда Кравчук предложил рассказать об этом месте Стасу Асееву, который провел в застенках “Изоляции” 31 месяц.

“Но Стаса прервала председательствующая от ОБСЕ Хайди Грау, объяснив, что “не та ситуация” и призвав стороны к уважению. Мне кажется, что если бы уважение проявила гражданка Никанорова и просто ответила на вопрос первого Президента Украины, то проявлять неуважение к узнику пыточного лагеря “Изоляция” Стасу Асееву госпоже Грау не пришлось бы…” – пишет Гармаш.

Сам Асеев поблагодарил Кравчука за то, что сегодня удалось неприятно удивить россиян в ТКГ темой “Изоляции”.

“”Изоляция” – единственная тема, на которую боевикам вообще нечего ответить: они не могут официально ни опротестовать, ни подтвердить ее существование. Надеюсь, процесс запущен, а другие кости домино упадут уже сами”, – написал Асеев.