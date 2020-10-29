В Украине свыше 7 тыс. новых случаев коронавируса за сутки: статистика на 29 октября

В Украине за минувшие сутки, 28 октября, зафиксировали 7 342 новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют свежие данные СНБО.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 370 417 человек, всего умерли от COVID-19 6 755 человек, выздоровели – 148 642.

Информация о количестве летальных случаев за минувшие сутки и количестве пациентов, преодолевших болезнь, уточняется.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 13 258 человек.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине заявили о создании вакцины от коронавируса – доклинические испытания показали успешный результат и подтвердили ее эффективность.