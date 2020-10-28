На Луганщине встретили гуманитарный груз от Волыни для пострадавших в результате пожаров

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в передаче гуманитарного груза от неравнодушных волынян пострадавшим от лесных пожаров в области. Сопровождал груз в Луганскую область наш земляк – первый заместитель председателя Волынской ОГА Сергей Мовенко.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

В приветственном слове глава Луганской области сердечно поблагодарил за ту помощь, которую оказывают пострадавшим по всей Украине: «Во время, когда Луганщина была окованным пламенем – спасатели ГСЧС из разных уголков страны приехали по зову долга. Их усилиями, пламя уже давно погашено, однако мы продолжаем получать помощь от людей, которые не могут обойти человеческое горе. Чистосердечно благодарю жителей Волынской области за поддержку жителей нашей области ».

Гуманитарный груз, который передали волыняне, состоит не только из вещей первой необходимости и одежды, но и столь необходимых сейчас стройматериалов. Сразу же они были доставлены туда, где это крайне необходимо – в Сиротино.