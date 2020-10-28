Житель ОРЛО хотел спасти кошку, но сам упал в 18-метровый колодец

На временно неподконтрольной территории Луганщины 66-летнему мужчине помогли выбраться из глубокого колодца.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

Житель посёлка Штеровка хотел вытащить упавшую в колодец кошку. Он спустился вниз, но выяснилось, что животное погибло. Мужчина начал подниматься наверх, но не добрался около трёх метров до поверхности и сорвался с 15-метровой высоты.

Спасатели, приехавшие на вызов, при помощи верёвки подняли пенсионера на поверхность. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом и кровоподтёками таза привезли в травматологическое отделение центральной городской больницы.