COVID-19 на Луганщине: 95 новых случаев и три летальных исхода

Лабораторно подтверждено 95 новых случаев COVID-19 за сутки в Луганской области. Вследствие осложнений умерли три человека. Выздоровели – 79.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 26 человек, Лисичанск – 14 Рубежное – 12 Белокуракинский район – 2, Марковский – 1, Новоайдарский – 4, Попаснянский – 3, Сватовский – 5, Станично-Луганский – 2, Старобельский – 6, Троицкий – 20.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3416 человек.

Из них выздоровели – 1163 (79 за последние сутки); лечатся – 2185 (255 – стационарно, 1930 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три человека: 82-летний мужчина и 83-летняя женщина из Попаснянского района; 61-летняя женщина из Старобельщины.

Всего с начала пандемии в области от этой болезни умерло 68 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 57,9%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 28 октября (09:00) в Украине 363 075 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6755 летальных, 148642 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 7474 новых случая. Всего проведено 3129235 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 3306 пациентов.