Обучение в Словакии – особенности

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Словацкий Медицинский Университет предлагает различные факультеты – на сайте вы сможете сделать выбор из врачебного или факультета общественного здоровья, медицинского факультета и факультета медицинских сестер, профессиональных медицинских исследований. Словацкий медицинский университет в Братиславе пользуется популярностью. И многие хотели бы здесь обучаться. теперь ваша мечта может осуществиться. И вы заранее сможете узнать много важной и полезной информации, посетив сайт в удобное для вас время.

Из положительных характеристик обучения в Словакии следует выделить то, что обучение здесь бесплатное для иностранных студентов в госуниверситетах. При этом учебный процесс проводится на государственном языке, что стоит учесть. Поэтому вам стоит пройти курсы словацкого языка.

У иностранных абитуриентов, которые закончили подготовительные курсы, аккредитованные Министерством Образования Словакии, абсолютно реальна возможность поступления на некоторые факультеты госуниверситетов без вступительных экзаменов. И это – важная составляющая.

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