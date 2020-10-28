Временное прекращение работы КПВВ “Станица Луганская” продлили до 15 ноября

Временное прекращение пропуска лиц через КПВВ «Станица Луганская» продлено до 15 ноября.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



“Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины становится критическим. Оккупационная администрация РФ не в состоянии стабилизировать эпидемическую ситуацию. Существенно ухудшает состояние дел на временно оккупированной территории Украины отсутствие достаточного количества квалифицированных медицинских работников и средств противодействия заболеванию. С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу командующего объединенных сил, приостановление пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» продлено до 23 ч . 59 мин 15 ноября 2020”, – сказано в сообщении.



Для граждан остается возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ только по отдельному решению командующего. Такое решение может быть принято, исходя из документально подтвержденных жизненно важных обстоятельств социально-гуманитарного характера.



Дополнительно информируем, что по решению командующего операции объединенных сил граждане, имеющие зарегистрированное место жительства на временно оккупированной территории Украины, в КПВВ «Станица Луганская» могут быть пропущены через линию разграничения к месту регистрации.