В Станично-Луганский район зашли средства для компенсации пострадавшим от пожаров: что нужно для их получения

В Станично-Луганский районный бюджет поступили средства для выплаты материальной денежной помощи пострадавшим в результате крупного пожара на территории Станично-Луганского района, произошедшего в период с 30 сентября по 10 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

В райгосадминистрации обращаются к гражданам, чье имущество пострадало от огня с просьбой срочно обратиться за соответствием в сельский / поселковый совет и оформить необходимый перечень документов, который прилагается. Этот перечень не является исчерпывающим и может изменяться в соответствии с ситуацией.

Перечень документов:

заявление, в заявлении указываются реквизиты банковской карты (карточного счета в банке), на которую (который) перечисляется помощь, и отмечается, что заявитель не обращался за выплатой в другие органы местного самоуправления, а в случае их отсутствия – военно -гражданскую администрацию населенных пунктов;

справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;

копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего ее специальный статус;

копию одного из предусмотренных Налоговым кодексом Украины документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов (кроме случаев, когда пострадавшим является иностранец, лицо без гражданства или лицо, которое в силу своих религиозных убеждений в установленном порядке отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налога и сообщило об этом соответствующий контролирующий орган и имеет отметку в паспорте гражданина Украины) (кроме иностранцев и лиц без гражданства).

нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности у пострадавшего на жилье на момент подачи заявления о проведении обследования жилья.

копию акта обследования жилья;

информационную справку (извлечение) из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на жилье в связи с его уничтожением, которая выдается в установленном порядке на основании акта обследования жилья.



Выплаты будет осуществлять непосредственно Станично-Луганский райгосадминистрация, но при наличии полного соответствующего перечня документов, который пострадавшие должны оформить в сельской / поселковом совете.

Выплата денежной помощи и ее размер определяется в соответствии с распоряжением КМУ от 13.10.2020 № 1269-р, а именно: владельцам жилых домов, разрушенных полностью – 300 тыс. гривен на семью, семьям которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту- 50 тыс. гривен на семью.