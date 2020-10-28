Водоканалы в Попасной и Лисичанске снова под угрозой обесточивания

ЛКСП “Лисичанскводоканал” может быть обесточено 30 октября ООО “Луганское энергетическое объединение”.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

“Причиной является задолженность коммунального предприятия перед энергетиками, которая образовалась до 01.01.2019 – 166 680 тыс грн; в сентябре 2020 за распределение электроэнергии долг составил 862 тыс грн, за реактивную электроэнергию – 10 тыс грн”, – сказано в сообщении.

Кроме этого, в “ЛЭО” назвали день Х для Попаснянского водоканала.

“24 ноября у водоканала заканчивается срок поставки электроэнергии от “Укринтерэнерго”. Если водоканал не найдет поставщика электроэнергии за этот период – отключение будет 100%”, – сказано в сообщении.