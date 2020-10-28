Когда Россия может пойти на прекращение агрессии на Донбассе: мнение Резникова

Если Кремль поймет, что позиция ведущих государств 100% на стороне Украины в вопросе по Донбассу, то он будет готов идти на уступки. А пока в Москве “продолжают лелеять надежду”, что западные страны могут отвернуться от Киева.

Такое мнение в интервью на телеканале “Украина 24” выразил министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. При этом он считает, что россияне “глубоко ошибаются”, занимая такую позицию, передает УНИАН

“Они (россияне – ред.) будут готовы к переписи хоть всех 100% (пунктов Минских договоренностей – ред.), если будут понимать, что ситуация изменилась и позиция и Германии, и Франции, Соединенных Штатов, Великобритании на стороне Украины является для них настолько очевидной, что им просто не выгодна эта война”, – отметил Резников.

Министр уверен, что сейчас Кремль “продолжает лелеять надежду”, что он обвинит Украину якобы в нарушении Минских соглашений, и якобы из-за того европейские страны, “которые не хотели воевать, а хотели бы торговать”, могут начать двигаться в сторону консенсуса и рассмотреть снятие санкций.

“Возможно, после выборов в Соединенных Штатах что-то изменится в отношении Украины и к России, и больше будет симпатии в пользу Российской Федерации. Но я думаю, что здесь они глубоко ошибаются, потому что есть такая философия deep state, глубинного государства, Соединенных Штатов. Я убежден, что ничего плохого не произойдет”, – добавил Резников.