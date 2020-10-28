В ноябре цены на газ для населения существенно выросли

Газоснабжающие компании обнародовали цены на ноябрь. В зависимости от поставщика, они существенно различаются: до 2,63 грн в кубометре. Ресурс ГазПравда подготовил свежий обзор ценовых предложений.

Так, газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» предложила топливо в ноябре по 6,33 грн за кубометр.

Только на 3 копейки дороже природный газ предлагает ООО «Кировоградская областная энергоснабжающая компания» . Ее тариф – 6,36 грн за кубометр.

Далее в рейтинге расположились ООО «Львовэнергосбыт» с ценой 6,62 грн, ООО «ПКФ« ТЕПЛОБУД » с ценой 6,65 грн и TAS Energy с ценой 6,84 грн за кубометр.

Цены остальных поставщиков колеблются от 7,20 грн до 8,70 грн за кубометр.

Самые высокие тарифы в ноябре оказались у ряда региональных газсбытов, аффилированных с облгазами, которые поставляют газ большинству потребителей в соответствующих регионах.

Цена газа в них будет колебаться от 8,80 до 8,96 грн за кубометр – в зависимости от региона цены разнятся. Для сравнения: в октябре тарифы в этих газсбытов колебались от 6,6 до 6,8 грн за кубометр.

Напомним, газоснабжающие компании должны обнародовать цену за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего.

Отдельно отметим, что на сайте ООО “«Луганскгаз Сбыт» указывается такая цена за 1 тысячу м. куб. газа с 1 ноября: 8289,60 грн.