В Северодонецке спасатели ликвидировали возгорание двух автомобилей

28 октября в 03 : 37 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: г.. Северодонецк, ул. Науки .

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Прибыв на место происшествия, спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что по указанному адресу на открытой территории горят два автомобиля марок ” Daewoo Lanos” и “Mazda-3”.

Пожар локализован в 3:55 и ликвидирован в 4:10.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации пожара привлекалось 7 пожарных и две пожарные автоцистерны.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают специалисты.