Гайдай открыл после капитального ремонта спортивный зал станично-луганской школы. ФОТО

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай открыл капитального ремонта спортивный зал КЗ «Станично-Луганская ООШ №1».

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Мне вдвойне приятно здесь находиться, ведь это объект, который поручил отремонтировать лично Президент. И мы достойно выполнили его поручение. К сожалению, сейчас карантин и учебный процесс приостановлен, поэтому дети не смогут воспользоваться залом уже сегодня. Но я уже вижу, что здесь еще нужно сделать. В этом году мы завершаем историю со спортзалом, а в следующем – с ремонтом школы », – обратился к коллективу школы Сергей Гайдай.

Новый спортивный инвентарь, который попросили учителя физкультуры для своих воспитанников, пообещал подарить народный депутат Алексей Кузнецов.

Поздравил педагогов и председатель Станично-Луганской районной государственной администрации Юрий Золкин: «Эта школа в 2014 году также пострадала от обстрелов, поэтому мы считаем очень важным сделать здесь современное опорное учебное заведение», – отметил он.

Но главное, что сами дети в восторге от новой спортивного зала. Они поблагодарили Владимира Зеленского в небольшом видеообращении и выразили надежду, что вся школа станет такой же красивой.

Напомним, спортивный зал КЗ «Станично-Луганская ООШ №1» отремонтировано в рамках инициативы Президента Украины «Большое строительство».

Средства в сумме 4, 3 млн гривен были выделены из областного бюджета. В спортзале заменено отопление, электропроводку, пол, установлены новые светильники, обустроен защитный подвесной потолок, приведены в надлежащее состояние стены, капитально отремонтировано раздевалки и туалеты.

Теперь ученики школы, а это 331 ребенок, будут заниматься физической культурой и спортом в зале, оборудованном по последним требованиям.