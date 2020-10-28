Северодонецкий “Азот” подал документы в МОЗ для возобновления выпуска медицинского кислорода

ЧАО “Северодонецкое объединение” Азот “, входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, осуществляет подготовку к выпуску кислорода медицинского качества и уже подало в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения необходимый пакет документации.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина

“Все организационные вопросы, связанные с разрешениями, должны быть решены максимально быстро. В регионе сложная эпидемическая ситуация с COVID-19”, – приведены в релизе Group DF во вторник слова председателя правления Северодонецкого “Азота” Леонида Бугаева с рабочего совещания с председателем Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем.

Предприятие отмечает, что уже получило лицензию от Государственной службы Украины по лекарственным средствам на производство и продажу медицинского кислорода.

Согласно релизу, производственные мощности цеха разделения воздуха способны производить 500 куб. м в час кислорода медицинской качества. По словам Гайдая, с восстановлением на “Азоте” производства медицинского кислорода регион будет полностью обеспечен необходимым количеством баллонов для лечения тяжелобольных COVID-19.

Медицинский кислород в основном хранится в металлических газовых баллонах высокого давления различной вместимости (для сжатых или сжиженных газов). Также медицинским кислородом из баллонов наполняют так называемые кислородные подушки (специальные прорезиненные емкости) для индивидуального применения.

ЧАО “Северодонецкое объединение” Азот “- одно из крупнейших украинских химических предприятий, С 2011 года входит в Group DF Дмитрия Фирташа. Основное направление работы предприятия – производство минеральных азотных удобрений.