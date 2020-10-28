Как продвигается строительство КПВВ в Счастье? ФОТО

Глава Луганской области Сергей Гайдай познакомился с ходом строительства контрольного пункта въезда / выезда в г.. Счастье, который должен открыться уже 10 ноября. Он осмотрел территорию будущего КПВВ до «серой зоны» и провел рабочее совещание с участием представителей штаба ООС, Луганского пограничного отряда, ГСЧС, ГУНП в Луганской области и народного депутата Алексея Кузнецова.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.



Определены места для парковки социального транспорта, который будет подвозить людей к месту прохождения паспортного контроля, ведь расстояние составляет 1,1 км, обсуждены вопросы обустройства сервисной зоны и мест отдыха для граждан маломобильных групп и женщин с детьми.



Сергей Гайдай доволен темпами и качеством выполнения работ, которые уже почти завершены: заасфальтировано сервисную зону, проезжую часть, монтируются модули, в которых будут работать специалисты Миграционной службы и ГФС далее.



Однако, проблемным остается вопрос обустройства территории, прилегающей к так называемому «виртуальному нулю» – это полоса по 300 м в обе стороны от условной линии разграничения, на которой, по договоренностям, не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных военных формирований ОРДЛО .