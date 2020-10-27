Чего ждать Украине от Трампа и Байдена: дипломат высказался об итогах будущих выборов в США

Во вторник, 3 ноября, состоятся выборы президента США: за пост главы государства будут бороться действующий президент Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Что будет означает победа и Трампа, и Байдена для Украины, рассказал министр иностранных дел Украины в 2003-2005 и 2010-2012 годах Константин Грищенко в интервью “источнику”.

Дипломат пояснил бытующее мнение о том, что Трамп невыгоден Украине, а Байден – это возможность победить Российскую Федерацию, стать серьезным партнером для США.

“То, что с Трампом не получилось – это очевидно. И не получится – потому что у Трампа есть какая-то неестественная любовь к России. Если в течение этих лет, с учетом того, что ему надо переизбираться, он еще как-то шел навстречу традиционной республиканской линии, которая по своей сути является антироссийской, то после выборов, как многие считают, у него не будет таких ограничений “, – пояснил Грищенко.

По словам Грищенко, если Трамп одержит победу, он сможет подчинить своей воле любые надежды республиканцев, тем больше демократов, о политической линии в отношении Украины.

“Никто не ожидал, что Трамп начнет говорить таким тоном с НАТО, что он доведет до высокого уровня напряжения отношения с Китаем. Сейчас говорят, что его влияние будет ощущаться еще долго, даже если он полностью проиграет выборы. Потому что политика США стала по своей манере более конфронтационной, более жесткой”, – пояснил дипломат.

Грищенко также добавил, что решение Трампа поддерживать Украину будет очень положительным, но вряд ли стоит на это надеяться.

“Что касается Байдена, у него тоже есть много, скажем так, отрицательного привкуса с тех пор, когда его имя привязывалось к коррупционным скандалам в Украине. Поэтому здесь отношения между США и нынешней властью в Украине не будут простыми”, – добавил дипломат.

Более подробно о видении Константином Грищенко ситуации с выборами президента США читайте в материале “источника”: “С Трампом у Украины не получится, но и у Байдена есть отрицательное послевкусие – Константин Грищенко”.