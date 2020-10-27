Скандал с передачей денег для онкобольных на дороги: в Кабмине назвали причину

В правительстве сообщили, что переданные на строительство дорог средства государственного бюджета страны, выделенные для онкобольных, будут возвращены Минздраву в следующем году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

По информации правительства, поданное Минэкономики постановление обеспечит выполнение решения о выделении средств на программу поддержки онкобольных в следующем году.

“Решение Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестиционных проектов по перераспределению средств для проекта “Совершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине” позволяет обеспечить его полную реализацию в следующем году”, – говорится в сообщении.

В Кабмине добавили, что сумма использованных средств по данной программе за 8 месяцев текущего года составляет 0,4%, а потому проект не может быть реализован в 2020 году.

“В 2020 году на реализацию программы Министерства здравоохранения по совершенствованию молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний, в частности строительство онкоцентра, было предусмотрено 116 млн гривен. Однако в течение девяти месяцев эти средства так и не были использованы.

В частности, не была разработана проектно-сметная документация, не проведены тендеры и не избраны подрядчики, которые будут реализовывать проект.

Поэтому в сентябре Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов на своем заседании в соответствии с регламентом и законодательством, решила оставить на проект Минздрава 1,3 млн гривен – для проведения первоочередных работ, а остальные средства перераспределить на более насущные программы “, – заявил народный депутат из фракции “Слуга народа”, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Александр Трухин в комментарии “ЕП”.

Как сообщал “источник”, в Украине ремонт одного километра дороги стоит 60 млн гривен, но вот качеством такие работы отличаются не всегда, что и показали наглядно в интернете.