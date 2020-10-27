Когда в Украине могут усилить карантин: главное условие и уточнение по регионам

В последние дни в Украине ежесуточно выявляют около 7 тысяч новых случаев коронавируса. В случае выявления ежесуточно 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за сутки в стране могут ввести более жесткие карантинные ограничения.

Такое заявление сделал во время вебинара “Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?” во вторник, 27 октября, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает “Интерфакс-Украина”.

“Цифра есть – 15 тыс. больных в сутки. После этого будем говорить о наших планах на ближайший период. В то же время мы не говорим, что уже завтра что-то будем внедрять. 15 тыс. больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения”, – сказал Ляшко.

По его словам, этот показатель является условной цифрой при равномерном росте числа инфицированных, хотя для определенных регионов она может быть ниже.

Ляшко сообщил, что сейчас в больницах для больных с коронавирусом отведено около 52 тысяч коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой. После 1 ноября на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству кроватей, мощности системы здравоохранения должны измениться.

Как сообщал “источник”, лечение коронавируса в стационарах частных клиник Киева может стоить от 12 до 100 тысяч гривен.