Луганщина: из-за нарушения правил пожарной безопасности произошел пожар в жилом доме

27 октября в 4:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о задымлении в жилом доме по адресу: Кременской район, с. Краснореченское, ул. Новососновская.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Прибыв на место происшествия, спасатели 65-го Государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что задымление возникло из-за тления деревянного простенка у печи.

Пожар на площади 15 кв. м локализован в 5:14 и ликвидирован в 6:12.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 8 пожарных и 2 единицы техники.

Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.