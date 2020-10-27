Попаснянская школа №1 попала в программу «Большое строительство»

Проект «Капитальный ремонт опорного учебного заведения Попаснянская общеобразовательная школа I-III ступеней №1» вошел в перечень объектов, определенных в рамках президентской программы «Большое строительство» на 2021.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Ожидаемая стоимость проекта составляет 47 328 282,00 миллионов гривен.

Программе «Большая стройка» предусмотрена полная замена коммуникаций образовательного учреждения. В частности, систем отопления, освещения, электро- и водоснабжения.

Также планируется провести капитальный ремонт фасада здания школы и обустройство ее прилегающей территории.