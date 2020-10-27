Как продвигаются ремонтные работы на дороге Беловодск-Меловое? ФОТО

Сегодня, 27 октября, председатель Беловодской районной госадминистрации Екатерина Колесникова в очередной раз посетила участок дороги «Беловодск-Меловое», на которой продолжаются ремонтные работы, проводимые ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» в рамках Президентского проекта «Большое строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Беловодской районной государственной администрации.



Сейчас уже проложено 6 километров второго слоя дороги. По требованиям нижний слой дороги должен быть толщиной 10 см, а верхний – 5 см.



“Для работников фирмы этот день очень ответственный – проводился контроль качества их работ: представитель Egis в Украине, который занимается техническим надзором за качеством проводимых работ, Александр Шкуридин снимал на завершенной участке дороги керны, а это, прежде всего, и есть показатель качества проведенных работ. Замеры показали очень высокие результаты: при норме нижнего слоя дорожного покрытия 10 см замеры показали 10,6 см, а верхний слой – 5,53 см (при норме – не менее 5 см)”, – сказано в сообщении.



Работы по ремонту участка дороги ведутся очень интенсивно и, как видим, качественно. Установлен очень жесткий контроль со стороны руководства ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» и Egis в Украине за ходом их проведения.

“Первые результаты, которые мы видим, очень радуют. Надеемся, что совсем скоро наши жители будут пользоваться качественными и надежными дорогами”, – добавили в РГА.