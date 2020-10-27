В Луганской области за минувшие сутки 88 новых случаев COVID-19

Лабораторно подтверждено 88 новых случаев COVID-19 за сутки в Луганской области. Вследствие осложнений умерло четыре человека.

Об этом сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.



География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 24 человека, Лисичанск – 24 Рубежное – 9, Белокуракинский район – 2, Кременской – 3, Марковский – 7, Новоайдарский – 4 Новопсковский – 6, Попаснянский – 1, Станично-Луганский – 2, Старобельский – 6

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3321 человека.



Из них выздоровели – 1084 (21 за последние сутки); лечатся – 2172 (271 – стационарно, 1901 – амбулаторно).



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли четыре человека: 60-летний и 74-летний мужчины из Сватовского района, 72-летний мужчина и 74-летняя женщина из Попаснянщины.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 57,7%.



По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 октября (09:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6677 новых случаев. Всего проведено 3087288 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2799 пациентов.