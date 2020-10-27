4 типичных ошибки в поведении на новогоднем корпоративе

Ошибка №1: Просто не появиться на корпоративе

Конечно, существует очень много веских причин почему не можете пойти:

вы можете заболеть;

вам не позволяет здоровье;

вы вообще находитесь в другой стране.

Не появиться совсем – это нормально. Однако, не прийти на вечеринку только из-за того, что не хотите видеть лица ваших коллег, на самом деле, не веская причина. Понятно, что некоторые люди работают в конфликтной атмосфере и поэтому видеть этих людей вновь, да еще и в нерабочее время, довольно тяжело. Но дело в том, что отсутствие на новогоднем корпоративе вообще и игнорирование приглашения может плохо сказаться на вашем рабочем имидже, потому что менеджеры смотрят на это как пренебрежение работой. Да, это праздник, но если уже снято помещение под корпоратив, для них это означает, что сотрудник не только пренебрегает приглашением, но и несерьезно относитесь к работе.

Если можете хотя бы на 15-20 минут засветится уже будет очень хорошо. Вы не обязаны общаться с коллегами, которых вы недолюбливаете. Но, просто сказать “хай”, поздороваться с вашим боссом и уйти по-английски очень – уже лучшее решение.

Ошибка №2: Забыть, что ваш шеф всё видит

Да, такие случаи однозначно есть! Не забывайте, что руководитель за вами наблюдает, пусть и не специально. Он может обращать внимание на подчиненных, чтобы выяснить:

как вы общаетесь с людьми вживую;

спорите ли с вашими коллегами;

сколько выпиваете.

Одним словом: чувствуйте себя расслаблено, но, на самом деле, не забывайте: вы, все-таки, на работе.

Ошибка №3: рассказывать о своих достижениях или повышениях по работе

Очевидно, что это большое достижение, когда вас повышают или предоставляют какие-то бонусы. Вы заработали и заслужили это большим трудом. Однако, будьте осторожны, когда хвалитесь перед своими коллегами. На самом деле, это не всем интересно, а некоторые начнут завидовать, что может послужить причиной конфликтов в будущей рабочей деятельности и атмосфере. Не все люди хотят слышать о чужих достижениях, поэтому хвастаться и рассказывать о том, что вы получили премию, не рекомендуется.

Ошибка №4: знакомиться с большими боссами крупной компании

Помните: вы находитесь в обстановке праздника. Это более как casual-обстановка, поэтому не рекомендуется подходить к самым главным людям компании. Они появляются на подобных вечеринках не совсем для нетворкинга, а приходят для поддержки морали и вам необходимо “знать границы” того, с кем знакомиться и общаться.