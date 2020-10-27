“Никогда не было все так серьезно», – заведующая инфекционным отделением старобельской больницы

Инфекционному отделению больницы г. Старобельск крайне не хватает медицинского персонала в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказала в комментарии Громадське заведующая инфекционным отделением Старобельского районного территориального медицинского объединения Валентина Андрушко.

«Сейчас в нашем отделении 6 медсестер из 11 болеют. Нам дают медсестер из других отделений, но их все равно мало, и им очень трудно. Они работают по 12 часов: с 8 до 20-ти отработали день, следующий день – с 20-ти до 8-ми. Должно быть так, что медсестра вернулась и двое суток отдыхает. Но не получается”, – рассказывает медик.

Валентине Андреевне 71 год. Вот уже 44 года она работает в инфекционке, из них – 36 лет на должности заведующей.

«Были эпидемии вирусного гепатита, были эпидемические вспышки гриппа, были дизентерии – все было, – вспоминает она. – И больных было много, но легче работалось. Никогда не было все так серьезно », – добавила она.

В больнице ранее трудились двое медиков-инфекционистов. Одна из них переболела ковид и не планирует возвращаться к работе.

«Когда я осталась одна, то очень трудно стало работать, – признается заведующая. – У меня рабочий день до 14.00-14.30. А сейчас я раньше 16-17 часов с работы не выхожу. На выходных тоже прихожу, смотрю тяжелых больных. Хотя есть дежурный врач – но он придет и впервые увидит этого больного ».

По признанию Валентины Андрушко, отделение в последнее время практически на 100% заполнено больными, но люди, к сожалению, не стали относится к эпидемии серьезнее.

«На прошлой неделе у нас было шестеро тяжелых больных, и нам не хватало кислорода – по 4-5 баллонов в сутки тратили. Наше отделение рассчитано на 30 коек, и практически все заполнены. И так уже две-три недели. Бывает и так, что мест не хватает. Тогда люди едут в другие инфекционные отделения, например в Беловодске или Рубежном », – говорит врач.