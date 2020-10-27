“Не нашли себя”: Резников рассказал, сколько переселенцев вернулись на оккупированные территории

Треть зарегистрированных в Украине переселенцев вернулись на оккупированные территории.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире телеканала “Украина 24”, передает УНН.

“1,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Кто-то трудоустроен, кто учится, кто-то обеспечен жильем. 500 тысяч — треть не нашла себя на подконтрольной правительству территории и вернулась обратно. Вот вам объемы — миллион остался”, — заявил Резников.

По его словам, сейчас на подконтрольной Украине территории Донецкой области проживает 400 тыс. переселенцев, в Харьковской области и Киеве — по 150 тыс., еще 100 тыс — в Киевской области.

Он не смог назвать количество переселенцев, которые обеспечены жильем в Украине от государства.

“Государство не обеспечивает жильем бесплатно. Государство обеспечивает жильем помощью — или через кредиты, или через субвенции, или путем предоставления служебного жилья”, — отметил министр.

Резников добавил, что четкой статистики по обеспечению переселенцев временным жильем в Украине нет.