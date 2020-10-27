“Тихий молчаливый подвиг медперсонала: гендиректор северодонецкой больницы о борьбе врачей с COVID-19

В Северодонецкой городской многопрофильной больнице постоянно увеличивают количество мест для размещения больных COVID-19, однако главная проблема не в койках для пациентов, а в нехватке медиков.

Об этом рассказал в комментарии Громадське гендиректор больницы Роман Водяник.

«Сейчас основной вопрос – это врачи, медсестры, санитарки. Их никакой волонтер не заменит, – убежден Водяник. – Даже не каждый врач имеет необходимые знания, чтобы лечить тяжелые пневмонии. У меня в трех отделениях врачи одновременно болеют ковид, лечатся, и они же лечат своих пациентов. То есть, если медик или на стадии выздоровления, или болеет в легкой форме, то он в своем отделении одновременно и пациент, и врач ».

Сейчас на COVID-19 болеют 12 медиков из инфекционного отделения. В целом в больнице положительные диагнозы получили 60 медработников.

Двое медиков уже неделю находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Оба работали с больными COVID.

«У нас врачи и медсестры работают и на полтора, и на две ставки. Мы даже не можем оплатить то количество часов, которое они отрабатывают. Я считаю, что это тихий молчаливый подвиг медперсонала », – говорит Водяник.

Он также отметил, что в больнице к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией привлекают интернов и тех, кто вышел на пенсию, но только к работе с теми, кто болеет в легкой форме. Ведь необходимой квалификации для работы со случаями средней и тяжелой степени они не имеют.

«У нас в последние дни – 90-93 ковидных пациентов, и примерно третью неделю мы на одном уровне, – говорит Водяник. – Наверное, мы вышли на плато. И сейчас лучшая помощь, которая может быть от горожан, – беречь себя и своих родных, минимизировать общение, соблюдать все рекомендации. Если бы каждый люди выполняли санитарно-гигиенические нормы, то не были бы в “красной” зоне ».