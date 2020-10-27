“Отказываться от „Минска“ в одностороннем порядке — это самоубийство”, – Резников

Вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников уверен, что Украине нельзя отказываться от Минских соглашений в одностороннем порядке.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24», передает ДонПресс

«Отказываться от „Минска“ в одностороннем порядке — это самоубийство. Потому что есть политико-дипломатические договоренности четырех стран: Германии, Франции, Украины и России. На сегодняшний день лидеры „нормандского формата“ встретились в прошлом году 9 декабря в Париже и договорились про определенные вещи, которые можно выполнить, продемонстрировав, что „Минск“ может жить», — рассказал он.

Резников пояснил свою позицию, почему Минские соглашения не могут быть выполнены в полном объеме.

«Задачи по безопасности, о которых говорят даже участники „нормандского формата“ — сначала режим тишины. Далее — другое. Но если „Минск“ невозможно выполнить на 100%, а я вам точно скажу, что его невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в „Минске“ написано наоборот, речь идет о возможности и необходимости модернизации», — заявил он.

Вице-премьер добавил, что «Минск» все же можно выполнить при наличии у России политической воли и готовности уйти с Донбасса.