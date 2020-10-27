Люксембургский Красный Крест готов помочь с реконструкцией инфекционных отделений больниц Луганщины

Заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская провела встречу с главой миссии Люксембургского Красного Креста в Украине Владимиром Петровым.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Представители благотворительной организации рассказали о направлениях своей деятельности в Луганской и Донецкой областях. Основной темой обсуждения стал вопрос реконструкции отделений для лечения инфекционных заболеваний и противотуберкулезных диспансеров в Северодонецке и Лисичанске. Также участники рассмотрели возможность проведения информационных встреч с руководителями ОТГ области и организацию серии учебных занятий для старшеклассников по теме здравоохранения.

Екатерина Безгинская подчеркнула важность указанных инициатив и поблагодарила за всестороннюю поддержку и помощь, которую оказывает МККК Луганщине.

После встречи представители Люксембургского Красного Креста отправились в медицинские учреждения, чтобы собственными глазами увидеть состояние помещений.