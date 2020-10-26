“Мрак, нет даже элементарного”: в городках и поселках ОРЛО напряженка с лекарствами

Во временно неподконтрольном Луганске нужно очень постараться, чтобы найти антибиотики, противовирусные препараты и витамины. А вот в небольших городках и поселках ситуация и того хуже.

Об этом сообщает телеграмм-канал “Донбасский кейс”.

“Изобилия лекарств, обещанного минздравом и причастным к этому госпредприятием «Лугмедфарм», так и не наступило. На днях СМИ растиражировали фото с коробками, в которых якобы в республику поступили медикаменты в достаточном количестве. Нам пишут: кое-как, если хорошо постараться, можно купить антибиотики, противовирусные, противокашлевые, жаропонижающие и витамины в Луганске. В других городах и поселках – мрак, нет даже элементарного”, – пишет источник, освещающий жизнь в ОРЛО.

Также ресурс сообщает, что в Луганске сложно найти тест-полосок на уровень сахара в крови, а также сахаропонижающие препараты.

“Это еще одна сторона коронавируса – медицинскую помощь не получают люди с другими заболеваниями, а ведь диабет, инфаркты, инсульты, травмы, онкология – все это никуда не делось”, – сказано в тексте.