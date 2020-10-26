В Золотом появился новый банкомат “Ощадбанка”

26 октября в помещении военно-гражданской администрации города Золотое и села Катериновка начал работу банкомат «Ощадбанка».

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской районной государственной администрации.



У жителей Золотого достаточно давно и остро стоял вопрос с установкой нового банкомата, ведь единственный доступный им находится на базе шахты, до которой не всем удобно добираться. Также в Золотое по определенному графику приезжает передвижное мобильное подразделение банка, но все же, это не так удобно, как круглосуточный банкомат.

“Председатель Попаснянской райгосадминистрации Роман Власенко еще с июля текущего года по решению этого вопроса начал переговоры с банковскими учреждениями, но из-за непосредственной близости к фронту они неохотно относились к предложению установки банкомата в Золотом”, – сказано в сообщении.

Однако, таки удалось договориться с руководством регионального филиала АО «Ощадбанк» и отныне у местных жителей есть возможность снять наличные без дополнительных переездов и в любое время.



Напоминаем, что банкомат находится в помещении ВГА м. Золотое и с. Екатериновка по адресу: г.Золотое кв.Солнечный, 8А.