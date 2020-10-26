В Луганской области глава УИК пытался уничтожить протокол о результатах выборов

По состоянию на 17.00 полицией зарегистрировано 16 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, по каждому из которых проводятся проверки.
Об этом сообщает полиция Луганской области.
По результатам проверки открыт 1 ЕРДР по статье 158-3 ч.3 УК Украины «Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума ».
Так, в Марковский отдел полиции поступило сообщение об уничтожении головой УИК протокола результатов выборов поселкового головы. При проведении сотрудниками следственно-оперативной группы проверки данного сообщения был установлен факт попытки головой УИК уничтожить протокол результатов выборов поселкового головы. Кроме того, был выявлен факт фальсификации избирательной документации. Данный факт внесен в ЕРДР и начато уголовное производство по статье 158-3 ч.3 УК Украины.
– Рубежное – 7
– Марковский район- 3
– Старобельский район – 2
– Кременской район -2
– Сватовский район – 1
– Беловодский район – 1