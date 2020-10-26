В Луганской области от COVID-19 с начала эпидемии скончались 61 человек

Лабораторно подтверждено 64 новых случая COVID-19 за сутки в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 14 человек, Лисичанск – 19, Попаснянский район – 11, Сватовский – 5, Станично-Луганский – 3, Старобельский – 5, Троицкий – 7.

За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3233 человек.

Из них выздоровели – 1063; лечатся – 2109 (264 – стационарно, 1845 – амбулаторно).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, в Лисичанске умерли 63-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Всего за время эпидемии в области от этой болезни умер 61 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 55,5%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 26 октября (09:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5426 новых случаев. Всего проведено 3053927 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1029 пациентов.