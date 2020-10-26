Нашла у мамы фотографию: Камалия показала, как выглядела в 16 лет

Певица Камалия показала своим подписчикам в соцсети, как выглядела 27 лет назад. Люди считают, она мало изменилась за эти годы, хотя и стала мамой двоих детей.

Как рассказала артистка на личной странице в Instagram, архивное фото хранила ее мать. “Нашла у мамы фотографию, мне здесь 16 лет”, – написала она.

Камалия 27 лет назадФото: Instagram / Kamaliya

На черно-белом портретном снимке Камалия позирует с накрашенными ресницами и стильной в то время челкой. Пост исполнительницы собрал более 5 тысячи лайков и десятки комментариев, в которых подписчики поделились комплиментами.

В сентябре Камалия и ее супруг тяжело переболели коронавирусом. Время от времени певица выходила в эфиры в соцсети и рассказывала о симптомах болезни. В конце месяца она сообщила фолловерам о том, что получила уже долгожданный негативный тест на Covid-19.

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