Правозащитники уточнили порядок пропуска лиц по “прописке” через КПВВ “Станица Луганская”

Правозащитная организация “Донбасс SOS” уточнила порядок пропуска граждан Украины через линию разграничения по месту регистрации.

“Так, в штабе ООС подтвердили, что украинцев с «пропиской» на временно оккупированных территориях пропускают через КПВВ Станица Луганская по направлению в ОРДЛО. Граждан Украины с местом регистрации на подконтрольных правительству территориях могут пересекать КПВВ Стиница Луганская на выезд из ВОТ”, – сказано в сообщении правозащитников ФБ.

Важно, что обратный проход таких лиц через линию разграничения ограничен до 31 октября.

“Также наша общественная организация рекомендует по возможности воздерживаться от пересечения линии разграничения по причине объявления Луганской области «красной карантинной зоной», а также внимательно проверять информацию о работе транспорта для выезда”, – уточнили в “Донбасс SOS”.

Автобусы из Станицы Луганской выезжают по мере заполнения. Многие маршруты отменены по причине отсутствия пассажиров.

Вам могут пригодиться следующие номера телефонов: Горячая линия Луганской области по вопросам COVID-19 – 0800505107, 0962985100, 0958242143 Горячая линия Луганской облгосадминистрации – 0800505107 Автостанция в Станице Луганской – 0647231182