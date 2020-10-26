Важно: “Ощадбанк” продлил действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц до 1 января 2021 года

Карточки “Ощадбанка” для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мой счет», и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Напоминаем, что Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

“Если вы получили смс-сообщение от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться своей старой карточкой до 1 января 2021 года”, – сказано в сообщении.