Жителей Счастья предупредили о плановых работах по разминированию

Сегодня, 26 октября, продолжены плановые работы по разминированию территории вблизи строительства КПВВ в Счастье, а также в районе моста через реку Северский Донец.

Об этом сообщает военно-гражданская администрация города Счастье в ФБ.



“Предупреждаем, что в случае обнаружения мин, которые невозможно удалить, разминирование будет проводиться путем их подрыва. Просимо жителей не паниковать и с пониманием отнестись – это плановые работы по разминированию территории”, – сказано в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что КПВВ в Счастье и Золотом будут открыты одновременно.