В Станице Луганской огнеборцы почти 6 часов боролись с возгоранием в двухэтажном жилом доме

26 октября в 2:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: Станица-Луганская, ул. 1-го Мая.

Об этом сообщает пресс-служба областного спасательного ведомства.

Прибыв на место происшествия, спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что пожар возник в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома и огонь перекинулся на второй этаж и на крышу дома.

Учитывая обстоятельства и масштаб пожара, были задействованы дополнительные силы и техника.

Пожар на площади 200 кв. м локализован в 5:55 и ликвидирован в 8:48.

К ликвидации привлекались 15 пожарных и 3 единицы техники.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.