Дивиденды по акциям — что это такое

Акционерные общества могут обеспечивать финансирование своей деятельности за счёт продажи акций. В случае удачной ситуации, они могут привлечь гигантские объёмы финансовых средств. Это очень выгодно, однако для этого необходимо соответствовать требованиям законодательства к акционерным обществам и заинтересовать покупателей акций.

Зачем покупать акции

После эмиссии выполняется размещение акций на бирже (по-крайней мере, если мы говорим про действительно крупные компании желающие сделать листинг на бирже). Для того, чтобы это было сделано, биржа предъявляет свои требования к компании. В дальнейшем в большинстве случаев акции попадают в свободный оборот и могут быть куплены или проданы в любой момент при наличии желающих их, соответственно, продать или купить.

Существует два основных способа привлечь покупателей. Для этого необходимо следующее:

Чтобы акции росли в цене;

Выплата дивидендов владельцам этих ценных бумаг.

Инвесторы вкладываются в компании, чтобы заработать. Если компания имеет большой потенциал для развития, она будет увеличивать свою стоимость. В результате акции будут дорожать. Их владельцы фактически сделали надёжную инвестицию. Однако так будет только в том случае, если выбранная фирма действительно перспективна. В противном случае ценные бумаги продадут, а на эти средства купят более доходные акции.

Другой способ заработка — получение дивидендов. Обычно источником этих сумм является часть чистой прибыли предприятия. Фактически купленные акции является деньгами, данными компании в долг. За пользование она платит дивидендами.

Если фирма будет на них экономить, то она использует прибыль для развития предприятия, но может потерять акционеров. С другой стороны, если она заплатит высокие дивиденды, может не хватить средств на развитие бизнеса.

Как выплачивают дивиденды

Правила, в соответствии с которыми происходят выплаты, должны быть зафиксированы во внутренних документах предприятия. Как правило, есть требование к величине минимальной выплаты, которое выражается в процентах отношению к номинальной стоимости бумаг. На российском рынке максимальные дивиденды находятся на уровне 7-12%.

Посмотреть текущую дивидендную доходность и прогнозы по выплатам можно здесь: дивиденды по российским акциям.

Период выплат может быть различным. Считается, что проценты выплачиваются ежегодно. Однако на практике эти суммы могут выплачиваться ежеквартально или ежемесячно.

Акции могут предусматривать особые правила выплат. Так, например, привилегированные обеспечивают выплаты независимо от уровня прибыли компании. Однако их владельцы не имеют право участвовать в управлении.

Решение о том, чтобы провести выплаты, принимает собрание акционеров и совет директоров. После этого происходит закрытие реестра акционеров. Оно выполняется на протяжении примерно двух недель. Это мероприятие означает, что составляется точный список всех, кто имеет право на получение акций. При этом важно правильно учесть тех, кто купил или продал акции в ближайшие дни. На российском рынке ценных бумаг, например, действует правило о том, что после сделки по купле-продаже новый владелец приобретает свои права на второй день после оформления сделки (режим торгов Т+2).

Как выбрать акции для покупки

Для того, чтобы приобрести доходные акции, необходимо разбираться в том, как правильно их выбирать. Для этого необходимо обратить внимание на следующее.

Нужно учитывать то, какова на этой фирме дивидендная политика. Имеет смысл предпочесть те акции, где она будет более выгодной для акционера. Однако нужно учитывать, что эта политика не является неизменной и может претерпеть изменения в любой момент.

В качестве примера такой ситуации можно привести TCS Group в 2018 году. Она включает в себя Тинькофф-Банк. Прибыль за 2018 год составила 43%. Они платили акционерам 50% годовых. Однако с начала 2019 года были приняты другие правила. Теперь величина дивидендов составила 30%. Таким образом те, кто рассчитывал, что прежние дивиденды останутся без изменений, оказались не правы.

Существует такой важный признак, как стабильность выплат (показатель DSI). Для того, чтобы получить информацию о фирме, нужно поинтересоваться, как она платила акционерам в предыдущие годы. Если много лет имели место крупные выплаты, то это делает более вероятным то, что стоит в дальнейшем также рассчитывать на высокие выплаты. Эта характеристика повышает шансы акционеров, но не даёт полной гарантии. Обычно стабильность выплат демонстрируют компании, которые в своей деятельности являются надёжными и успешными.

Важным признаком являются закономерности изменения долговой нагрузки. Наличие заёмных средств является нормальным для развивающегося бизнеса. Однако величина долга должна быть посильной для предприятия.

Если суммарная задолженность является стабильной или уменьшается, то это является аргументом для доверия в перспективность этого бизнеса. Однако резкий рост долговой нагрузки внушает опасения в будущем компании. Задолженность можно рассматривать по абсолютной величине или в виде соотношения с другими параметрами. Например, для этого можно использовать стоимость активов предприятия.

Компания ведёт свой бизнес и в соответствии с законодательством обязана публиковать показатели своей деятельности. Если понимать то, как организован бизнес и разбираться в нём, можно сделать свои предположения об успешности этой фирмы. Однако для этого необходимо обладать специальными знаниями.

Обложение налогами

На дивиденды насчитывается подоходный налог по ставке 13%. Обязанность по его уплате ложится на ту компанию, которая выпустила акции. Выплачиваются уже те суммы, с которых был уплачен налог. Если рассматриваются акции зарубежных компаний на российских биржах, нужно уточнить, какие налоги потребуется уплатить. В некоторых случаях может возникнуть необходимость дополнительно выплатить суммы, предусмотренные налоговыми законами других государств.

Заключение

Существует возможность купить акции и получать дивиденды. Однако надо правильно выбрать фирму для этого. Для этого нужно проанализировать её экономическое положение и особенности.