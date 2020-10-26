Разновидности современных ортопедических матрасов для сна и особенности их выбора

Одним из факторов, определяющих комфорт во время сна и отдыха, является качество матраса. Еще не так давно в качестве наполнителей для матрасных изделий использовался ватин – бюджетный материал, который сложно встретить в современных матрасах. Недостаточная плотность наполнителя приводила к довольно быстрому износу изделия и его провисанию под весом пользователя. Разумеется, рассчитывать на комфорт в таком случае не приходилось.

Важно понимать, что регулярное использование неудобного матраса не проходит бесследно для Вашего здоровья. Неровная спальная поверхность и отсутствие поддержки позвоночника могут обернуться развитием заболеваний опорно-двигательного аппарата: радикулитом, остеохондрозом, артритом, сколиозом. Также отдых на недостаточно комфортном матрасе нередко служит предвестником такой распространенной проблемы как бессонница.

Чтобы обезопасить себя от всего вышесказанного, следует внимательно подойти к выбору матраса и отказаться от самых дешевых ватных моделей. Купить недорого матрас с ортопедическими свойствами всегда можно в каталоге интернет-магазина “Магдек”. Здесь https://magdek.com.ua/matrasi/nedorogie-matrasi/ представлен огромный выбор матрасных изделий от именитых отечественных и зарубежных производителей по сдержанным ценам. На сайте предлагается только продукция, сертифицированная по международным стандартам качества, безопасности и экологичности.

Разновидности ортопедических матрасов

Самые распространенные модификации матрасных изделий – пружинные. Они могут оснащаться системами зависимых и независимых пружин, разница между которыми очень существенна:

Матрасы на зависимых пружинных системах “Боннель”. Наиболее доступное решение на рынке, пользующееся огромным спросом. Внутренний мир таких матрасов представлен переплетением пружин, составляющих целостную конструкцию. Выраженного ортопедического эффекта такие матрасы не оказывают.

Матрасы на независимых пружинных системах. Более предпочтительный выбор по мнению экспертов и пользователей. Отдых на таких изделиях отличается максимальным комфортом: позвоночник пользователя получает точечную поддержку, мышцы разгружаются от накопленной усталости и напряжения.

Другую категорию ортопедических матрасов составляют беспружинные модели. Несмотря на отсутствие в их конструкции жестких элементов, данные изделия также обладают выраженными ортопедическими свойствами и способны обеспечить эффективную поддержку всех частей тела пользователя. Вместо пружин в данных матрасах роль поддерживающих элементов выполняют слои натуральных и синтетических наполнителей.

Как определиться с выбором?

При изучении модельного ряда на сайте magdek.com.ua покупателю следует учесть некоторые критерии выбора матраса: