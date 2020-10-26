Резников: “КПВВ в Счастье и Золотом откроют одновременно”

Два новых контрольных пункта въезда-выезда “Счастье” и “Золотое” в Луганской области откроют одновременно 10 ноября.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина”.

“У нас есть договоренность на 10 ноября одновременно открыть в двух пунктах (“Золотое” и “Счастье”) два КПВВ, потому что так планировалось в Париже на саммите (“Нормандской четверки” в декабре 2019 года). Мы установили даже веб-камеру, и я имею возможность каждый день наблюдать, как проходят строительные работы”, – сообщил Алексей Резников.

Он добавил, что уже заасфальтированы площадки и строится современный хаб с сервисной зоной.

“Главное – чтобы коронавирус не помешал с точки зрения пересечения людей”, – уточнил министр.