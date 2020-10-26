Для модернизации сетей водоснабжения КП “Вода Донбасса необходимо более 170 млн долларов

На первоочередное обновление сетей водоснабжения КП “Вода Донбасса” необходимо более 170 миллионов долларов.

Об этом говорится в отчете «Оценка рисков системы водоснабжения КП« Вода Донбасса » , который презентовали UNICEF и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает пресс-служба ведомства.

КП «Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой почти 3.7 миллиона человек на Востоке Украины. Это предприятие – единственный коммунальный поставщик воды в Донецком регионе.

В отчете подробно описывают основные риски в работе предприятия, которые могут существенно повлиять на обеспечение региона питьевой водой.

Среди них – изношенная система водоснабжения, отсутствие надлежащего технического обслуживания сетей, боевые действия в непосредственной близости к объектам водоснабжения, критическое снижение финансовых показателей предприятия из-за снижения уровня жизни местного населения, страдающего от вооруженной агрессии России вблизи линии соприкосновения и не может в полном объеме оплачивать услуги по водоснабжению.

Украинское правительство обеспечивает выполнение ремонтных работ сети водопроводов, однако учитывая текущее состояние решить проблему можно только за счет инвестиционных средств международных партнеров Украины, отмечают авторы отчета.

Там указывается, что для осуществления только первоочередных технических мероприятий, направленных на оптимизацию оборудования электроснабжения, закупку критически необходимого оборудования, которое требуется для дальнейшей подачи виды потребуется около 68, 6 млн долларов для районов, где происходят боевые действия, и примерно 101 млн долларов, в районах, где нет боевых действий.

«Минреинтеграции осознает необходимость оперативных мер по восстановлению и развитию полноценной работы предприятия, в том числе, привлекая к такой работе международных партнеров Украины. Этот отчет будет использоваться органами государственной власти как основа для подготовки комплексных мероприятий, направленных для обеспечения жителей Донецкой области качественной питьевой водой », – отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Давид Макарьян.