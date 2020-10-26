На Луганщине больным коронавирусной инфекцией избирателям отказали в голосовании, – ОПОРА

Наблюдателям ОПОРЫ поступила информация от жителя города Сватово Луганской области, больного коронавирусной инфекции, о том, что избирательная комиссия отказала ему во включении в список избирателей, голосующих по месту пребывания.

Об этом сообщается на сайте Гражданской сети ОПОРА.

Мужчина сообщил наблюдателям, что лично обращался к избирательному участку № 440564 с заявлением о голосовании на дому. Как подтверждение того, что болеет COVID-19, приложил справку из больницы, подтверждающую его заболевание.

В то же время члены УИК на своем заседании отказали ему во включении в список голосующих по месту пребывания. Причиной назвали нехватку средств индивидуальной защиты для членов комиссии, которые должны посещать таких больных”, – сказано в сообщении.

Аналогичный случай произошел в Старобельске.

“ОПОРА считает такую практику отказа избирателям в предоставлении возможности проголосовать по месту пребывания неправильной и такой, что свидетельствует о нарушении права избирателя на участие в выборах. Указанное решение участковой избирательной комиссии является противоправным, к тому же в указанной ситуации в зависимости от обстоятельств дела может идти о препятствовании осуществлению избирательного права избирателю по ст. 212-24 Кодекса об административных правонарушений Украины или ст. 157 Уголовного кодекса Украины”, – добавили в Гражданской сети.