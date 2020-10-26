День местных выборов в Сватово прошел со скандалами. ВИДЕО

В Сватово день выборов прошел со скандалами. Утром один инцидент произошел на избирательном участке в школе № 8. Там один из кандидатов на должность городского головы разбил камеру. О чем, собственно, видео журналистов телерадиокомпании «Донбасс Онлайн» .

Об этом сообщает местное издание Сватове.City

На камеру кандидат спрашивает, почему не спросили о согласии на съемку, а затем четко видно, как он толкает камеру. Этот факт зафиксировали в полиции. Затем кандидат украл камеру и скрылся с места происшествия. В полиции открыли уголовное производство.

Журналистам Сватове.City наблюдатели на участке рассказали, что в конечном итоге камеру нашли на крыше школы, полицейские ее оттуда достали и сняли с нее отпечатки пальцев.

Далее кандидат дает объяснения полицейскому, где рассказывает, что он запутался в шнурках и его ударило током, на участке. И отрицает, что похитил камеру.

Давление на голову участковой комиссии опять же за камеру был еще на одном избирательном участке – в гимназии. Там установили стационарную камеру, но в итоге поставили мобильный телефон.

Комментарий об инциденте журналисты получили от председателя участковой избирательной комиссии Татьяны Красий:

– Сейчас стоит телефон. А то была стационарная камера, подключенная к электроэнергии. Мы два с половиной часа боролись, чтобы камеру убрали. Ни одно законодательство не дает точного разъяснения – можно или нельзя снимать. В конце концов, снимать нельзя на стационарную видеокамеру, которая не подключена к Центральной избирательной комиссии.

Мы на пять минут собрались комиссией и приняли решение о том, чтобы камеру убрали и установили телефон. То есть мы не можем быть «против» или «за», это желание наблюдателя. Написано черным по белому – можно снимать телефоном, то значит можно. Сейчас инцидент исчерпан. Компромисс в этой ситуации мы нашли.

Инцидент с разбитой видеокамерой зафиксировали наблюдатели гражданской сети ОПОРА. Наблюдатель ОПОРЫ стал свидетелем повреждения камеры наблюдения городским головой Евгением Рыбалко на участке № 440434. В своем комментарии он не говорит, намеренно ли это сделал. В комментариях ОПОРЕ отметил, что увидел незаконно встроенную стационарную камеру на избирательном участке, которая был, скорее всего, встроенная его конкуренткой – кандидатом на должность городского головы Витой Слепец.

«И я, выходя из избирательного участка, случайно задел ее, и она была, вероятно, повреждена. Но надо разобраться, что это за камера, и имела ли она право там находиться », – отметил Евгений Рыбалко.

Кандидат на должность городского головы Вита Слепец в комментарии ОПОРЕ сказала, считает, что камеры были похищены Евгением Рыбалко и вынесены за пределы избирательного участка.

«Это не понравилось кандидату на должность городского головы, который забрал их, и я видела видео данного инцидента. По этому поводу я подала заявление в полицию », – отметила женщина.