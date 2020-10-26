Год назад Сергей Гайдай был назначен главой Луганщины. ВИДЕО

Год назад, 25 октября 2019 года, Указом Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Гайдая был назначен на должность председателя Луганской областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

За это время в области завершен ремонт моста вблизи КПВВ в Станице Луганской, продолжается модернизация этого пункта пропуска и строительство еще двух – в Счастье и Золотом, которые должны открыть в ноябре.

Открыто электроподстанцию ​​в Кременной, что позволило соединить Луганщину с Объединенной энергетической системой Украины.

Продолжается восстановление сотен километров автомобильных дорог. Сдвинут с места вопрос строительства жилья для переселенцев.

Кроме того, достигнута договоренность о привлечении инвестиций от иностранных партнеров для восстановления инфраструктурных проектов.