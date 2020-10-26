Как украинцы ответили на 5 вопросов Зеленского: данные экзитпола Рейтинга

Социологическая группа Рейтинг озвучила экзитпол по всеукраинскому опросу президента Владимира Зеленского, который проводили в день местных выборов.

Об этом сообщается в эфире программы Ночь выборов с Савиком Шустером, сообщает НВ

Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах — 81% за, 16% против;

Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны — 45% за, 43% против;

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 — более 95% за, 4% против;

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса, чтобы уменьшить боль у тяжелых больных — 70% за, 24% против;

Нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом — 78% за, 10% против.

В Украине 25 октября проходило голосование на местных выборах по новым правилам. Украинцы выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских голов. Выборы не проводились на территории аннексированного Крыма и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также в некоторых ОТГ на подконтрольной части Донетчины и Луганщины.