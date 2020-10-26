Главарь НВФ “ЛНР” “Призрак” погиб в ДТП, – СМИ

В субботу, 24 октября, погиб главарь НВФ «Призрак», который входит в группировку «ЛНР», россиянин Алексей Марков (позывной «Добрый»). Об этом пишут боевики в социальных сетях.

На странице «Призрака» уточняется, что Марков и его жена попали в аварию, когда ехали из Луганска.

На сайте “Миротворец” есть информация об Алексее Маркове. Он приехал на Донбасс из Москвы в 2014 году и с тех пор участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.