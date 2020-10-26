Главарь НВФ “ЛНР” “Призрак” погиб в ДТП, – СМИ

В субботу, 24 октября, погиб главарь НВФ «Призрак», который входит в группировку «ЛНР», россиянин Алексей Марков (позывной «Добрый»). Об этом пишут боевики в социальных сетях.
На странице «Призрака» уточняется, что Марков и его жена попали в аварию, когда ехали из Луганска.
На сайте “Миротворец” есть информация об Алексее Маркове. Он приехал на Донбасс из Москвы в 2014 году и с тех пор участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.
Марков Алексей Геннадиевич "Добрый" (Москва, 11/02/73) погиб 24/10/20 в результате дтп https://t.co/mrtaCrZbiC #груз200 #Призрак #4омсбр #2ак #роа pic.twitter.com/0hReAZopr5— Necro Mancer (@666_mancer) October 24, 2020
Официоз от #мчст2: 24/10/20 15-20, Краснодонский р-н, между н.п. Придорожное и н.п. Новоанновка#Марков #груз200 #Призрак #4омсбр #2ак #роа pic.twitter.com/gULx3Spxet— Necro Mancer (@666_mancer) October 25, 2020
Вроде как видео с места #дтп https://t.co/KVSxoKIbNw #Марков #груз200 #Призрак #4омсбр #2ак #роа pic.twitter.com/qv3YUunfM3— Necro Mancer (@666_mancer) October 25, 2020