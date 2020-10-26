Местные выборы-2020: в Луганской области проголосовало 37,2% от общего числа избирателей



Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов на Луганщине состоялись.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В 20.00 25 октября завершился процесс волеизъявления граждан, все 307 избирательных участков закрыты. По оперативной информации в голосовании приняли 92415 из 248174 избирателей, или 37,2% от общего числа избирателей.

Самая высокая избирательная активность граждан в Троицком районе. Здесь проголосовали 48,5% избирателей, самая низкая в Старобельском – 29,6%.

За сутки, 25 октября, с 00.00 до 20.00 ГУНП в Луганской области зарегистрировано 72 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Открыто одно уголовное производство по факту похищения чужого имущества, а именно видеокамеры на УИК в Сватовском районе (статья 186 УК Украины).

Составлено два административных протокола по статьям 212-20 и 212-14 КУоАП, один человек привлечен к административной ответственности.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в г. Рубежном – 37.

В Старобельском районе – 8 нарушений, в Кременском – 7, в Сватовском – 5, в Новопсковском – 4, по три факта – в Белокуракинском, Троицком и Марковском, по одному в Беловодском и Меловском районах.

Каждое заявление проверяется Национальной полицией.